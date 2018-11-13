Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 44 человек
Официально пропавшими без вести числятся 228 человек.
По меньшей мере 44 человека стали жертвами масштабных лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорнии.
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)
Нынешние пожары стали самыми смертельными в истории штаты, сообщает ABC News.
Тела жертв были обнаружены в сгоревших автомобилях, в домах или рядом с транспортными средствами. Спасатели говорят, что официально пропавшими без вести числятся 228 человек.
С огнем, который уничтожил более 7 тысяч зданий, в Калифорнии борются более 8 тысяч пожарных.
Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти
Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате лесных пожаров.
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