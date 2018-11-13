Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 44 человек

10:40, 13 ноября 2018
24
0

Официально пропавшими без вести числятся 228 человек.

Последствия страшных пожаров в Калифорнии / REUTERS
Последствия страшных пожаров в Калифорнии / REUTERS

По меньшей мере 44 человека стали жертвами масштабных лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорнии.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Нынешние пожары стали самыми смертельными в истории штаты, сообщает ABC News

Тела жертв были обнаружены в сгоревших автомобилях, в домах или рядом с транспортными средствами. Спасатели говорят, что официально пропавшими без вести числятся 228 человек.

С огнем, который уничтожил более 7 тысяч зданий, в Калифорнии борются более 8 тысяч пожарных. 

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате лесных пожаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#Калифорния
Читайте также
Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды
Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта)
В Киеве завтра будет холодно и без осадков В Киеве завтра будет холодно и без осадков
Сильный снегопад оставил более 88 тысяч жителей Китая без электроэнергии Сильный снегопад оставил более 88 тысяч жителей Китая без электроэнергии
Дождь, снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Дождь, снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег
Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 31 человека (фоторепортаж) Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 31 человека (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
74 %
753 мм
5.6 м/с
50 %
Лента новостей