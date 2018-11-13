Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды

09:40, 13 ноября 2018
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Ожидается, что наметет 3-6 см снега.

В Киеве завтра пройдет первый снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет первый снег / УНИАН

В течение 14-15 ноября в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 14 ноября и ночью 15 ноября по Киевской области и г. Киеву мокрый снег (образование снежного покрова высотой 3-6 см), на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.

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Теги: #снег#Киев#погода
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