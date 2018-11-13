В Киеве сегодня без осадков, температура днем до 0°

Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня будет холодно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.

Читайте также Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер юго-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.