Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта)

08:10, 13 ноября 2018
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Местами днем температура до -2°.

В Луганской области сегодня пройдет снег / УНИАН
В Луганской области сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег. 

Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)

Погода на сегодня. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях переменная облачность. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 13 ноября / УНИАН
Прогноз на 13 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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