Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта)
Местами днем температура до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег.
Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)
Погода на сегодня. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +10°.
В северных областях переменная облачность. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -4°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -7°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+2°... -5°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава-1°... -5°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы-2°... -6°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+4°... -3°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-1°... -7°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:75 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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