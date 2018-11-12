В Киеве завтра будет холодно и без осадков
Днем в столице температура до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.
Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер юго-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+5°... -6°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+4°... -5°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:84 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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