В Киеве завтра будет холодно и без осадков

17:00, 12 ноября 2018
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Днем в столице температура до 0°.

Завтра в Киеве будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri
Завтра в Киеве будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.

Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер юго-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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