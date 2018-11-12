Погода на завтра: в Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)

Ночью местами температура опустится до -7°.

В Украине местами пройдет мокрый снег / flickr.com/photos/its_my_party

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -7°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.