Погода на завтра: в Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 12 ноября 2018
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Ночью местами температура опустится до -7°.

В Украине местами пройдет мокрый снег / flickr.com/photos/its_my_party
В Украине местами пройдет мокрый снег / flickr.com/photos/its_my_party

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег. 

Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура ночью до -5°, днем до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +10°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -7°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#морозы
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