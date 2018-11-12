Погода на завтра: в Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)
Ночью местами температура опустится до -7°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 ноября, практически по всей Украине будет холодно, на востоке местами пройдет снег.
Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)
Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +10°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -7°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 ноября
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Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+5°... -6°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+4°... -5°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:84 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
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