Сильный снегопад оставил более 88 тысяч жителей Китая без электроэнергии

Снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.

Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильного снегопада, который начался 9 ноября в китайской провинции Хэйлунцзян, без света остались 88,7 тысяч человек.

Читайте также В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)

Отключение электричества было вызвано образованием льда на электропроводах в городе Муданьцзян, передает Синьхуа со ссылкой на филиал Государственной электросетевой корпорации Китая.

Ремонтировать поврежденные линии электропередачи отправились сотни рабочих и машин.

Отмечается, что снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.

Напомним, на индийский штат Джамму и Кашмир обрушился сильный снегопад, в горах высота сугробов достигает 1,5 м.