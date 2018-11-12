Сильный снегопад оставил более 88 тысяч жителей Китая без электроэнергии

15:59, 12 ноября 2018
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Снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильного снегопада, который начался 9 ноября в китайской провинции Хэйлунцзян, без света остались 88,7 тысяч человек.

В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)

Отключение электричества было вызвано образованием льда на электропроводах в городе Муданьцзян, передает Синьхуа со ссылкой на филиал Государственной электросетевой корпорации Китая.

Ремонтировать поврежденные линии электропередачи отправились сотни рабочих и машин.

Отмечается, что снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.

Напомним, на индийский штат Джамму и Кашмир обрушился сильный снегопад, в горах высота сугробов достигает 1,5 м.

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Теги: #снег#Китай
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