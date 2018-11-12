Сильный снегопад оставил более 88 тысяч жителей Китая без электроэнергии
Снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.
Из-за сильного снегопада, который начался 9 ноября в китайской провинции Хэйлунцзян, без света остались 88,7 тысяч человек.
В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)
Отключение электричества было вызвано образованием льда на электропроводах в городе Муданьцзян, передает Синьхуа со ссылкой на филиал Государственной электросетевой корпорации Китая.
Ремонтировать поврежденные линии электропередачи отправились сотни рабочих и машин.
Отмечается, что снегопад также стал причиной задержки поездов на ветке Харбин-Цзямусы.
Напомним, на индийский штат Джамму и Кашмир обрушился сильный снегопад, в горах высота сугробов достигает 1,5 м.
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