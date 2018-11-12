Дождь, снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Ближайшей ночью в Украине похолодает до 0-5 мороза.
На этой неделе в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах ожидаются дожди, снег и штормовой ветер.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. Ночью похолодает до 0-5 мороза, на юге и востоке пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Будет в Украине холодно. Ночью 0...5 мороза, на востоке до -5...-7 градусов. Днем +1...+3 градуса, на востоке от 2 мороза до 2 тепла. На юге +6...+10 градусов. На западе +8...+13 градусов", - говорится в сообщении.
В среду, 14 ноября, атмосферный фронт принесет в западные области дождь, на севере и местами в центре мокрый снег.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+5°... -6°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+4°... -5°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:84 %
Давление:764 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей