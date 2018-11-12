Дождь, снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

15:12, 12 ноября 2018
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Ближайшей ночью в Украине похолодает до 0-5 мороза.

В Украине на этой неделе испортится погода / flickr.com/photos/joeholmes
В Украине на этой неделе испортится погода / flickr.com/photos/joeholmes

На этой неделе в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах ожидаются дожди, снег и штормовой ветер.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. Ночью похолодает до 0-5 мороза, на юге и востоке пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Будет в Украине холодно. Ночью 0...5 мороза, на востоке до -5...-7 градусов. Днем +1...+3 градуса, на востоке от 2 мороза до 2 тепла. На юге +6...+10 градусов. На западе +8...+13 градусов", - говорится в сообщении.

В среду, 14 ноября, атмосферный фронт принесет в западные области дождь, на севере и местами в центре мокрый снег.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.

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Теги: #снег#погода#дождь
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