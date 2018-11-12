Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег

13:50, 12 ноября 2018
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Мокрый снег в столице ожидается 14-15 ноября.

На этой неделе в Киеве выпадет первый снег / УНИАН
На этой неделе в Киеве выпадет первый снег / УНИАН

На этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в среду, 14 ноября, в столице ожидается первый снег.

На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, 14 ноября в Киеве ночью температура воздуха опустится до -3...-5 градусов. Днем в столице ожидается -1...+1 градус, пройдет мокрый снег. 

По прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве продолжится и в четверг, 15 ноября. 

В среду в Киеве выпадет первый снег / Укргидрометцентр
В среду в Киеве выпадет первый снег / Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.

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Теги: #снег#Киев#погода
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