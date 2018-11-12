Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег
Мокрый снег в столице ожидается 14-15 ноября.
На этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в среду, 14 ноября, в столице ожидается первый снег.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, 14 ноября в Киеве ночью температура воздуха опустится до -3...-5 градусов. Днем в столице ожидается -1...+1 градус, пройдет мокрый снег.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве продолжится и в четверг, 15 ноября.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.
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