Погода на неделю: в Украину придут морозы и снегопады (карта)

В четверг ночью температура воздуха местами опустится до -9°.

На этой неделе в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, во многих областях начнутся снегопады.

В понедельник в Украине похолодает, на востоке пройдет снег. На западе до +10°, в остальных регионах до -3°...+6°.

Прогноз на 12 ноября / УНИАН

Во вторник, 13 ноября, ожидается переменная облачность, в Луганской области пройдет снег. На западе до +10°.

Прогноз на 13 ноября / УНИАН

Прогноз погоды на среду 14 ноября. В Украине местами пройдут дожди и снег. Самая теплая погода будет на западе - до +9°. В остальных регионах до +7°.

Прогноз на 14 ноября / УНИАН

В четверг в Украине местами ожидаются осадки. Ночью по стране -9°…+1°, днем на западе до +7°.

Прогноз на 15 ноября / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На юге до +9°, в остальных регионах до +5°.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН

17 и 18 ноября в Украине местами ожидаются снегопады. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке и в центре- до -5°, на остальной территории -1°…-4°. Днем температура по стране +1°...+4°. В воскресенье ночью на востоке и в центре до -5°, днем в Украине от +1° до +5°.

Прогноз на 17 ноября / УНИАН

Прогноз на 18 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

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13 ноября - Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.

14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях не остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу — не жди морозов до начала декабря.

15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Идет дождь - скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.

16 ноября - Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом - к буре. Облака плывут низко - ожидай стужу.

17 ноября - Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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