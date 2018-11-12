Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 31 человека (фоторепортаж)

10:41, 12 ноября 2018
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Пожары охватили Калифорнию с двух сторон.

Последствия лесных пожаров в Калифорнии / REUTERS
Последствия лесных пожаров в Калифорнии / REUTERS

В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Из-за масштабных пожаров около 250 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает BBC

Пожары охватили Калифорнию с двух сторон — с севера и с юга. Нынешнее стихийное бедствие называют крупнейшим в истории штата. Огнь уничтожает целые населенные пункты, среди которых курортные городки и виллы голливудских звезд.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожаров. 

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Теги: #США#пожар#Калифорния
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