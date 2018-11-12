Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 31 человека (фоторепортаж)
Пожары охватили Калифорнию с двух сторон.
В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести.
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)
Из-за масштабных пожаров около 250 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает BBC.
Пожары охватили Калифорнию с двух сторон — с севера и с юга. Нынешнее стихийное бедствие называют крупнейшим в истории штата. Огнь уничтожает целые населенные пункты, среди которых курортные городки и виллы голливудских звезд.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожаров.
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