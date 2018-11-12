На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В понедельник, 12 ноября, в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 12 ноября в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на сегодня. По всей стране похолодает, местами пройдет первый снег.
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Погода в Украине
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- Донецк-2°... -7°
- Житомир+3°... -4°
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- Симферополь+6°... -2°
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- Тернополь+8°... +1°
- Харьков-2°... -7°
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- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -8°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
- 2 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:81 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:49
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Видимость:16 км
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