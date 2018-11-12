На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

09:41, 12 ноября 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На юге и востоке ожидается сильный ветер / УНИАН
На юге и востоке ожидается сильный ветер / УНИАН

В понедельник, 12 ноября, в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 12 ноября в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на сегодня. По всей стране похолодает, местами пройдет первый снег.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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