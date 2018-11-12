В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 ноября в Киеве без осадков, температура до +2°.
Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 16:21.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 ноября, в Украине похолодает, местами ожидается снег.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+2°... -6°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+2°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+6°... -5°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+9°... +2°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-3 °
Влажность:81 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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