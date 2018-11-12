В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°

08:30, 12 ноября 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня будет пасмурно / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет пасмурно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 ноября в Киеве без осадков, температура до +2°.

Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 16:21.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 ноября, в Украине похолодает,  местами ожидается снег.

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Теги: #Киев#погода
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