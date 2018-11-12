Прогноз погоды на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

08:10, 12 ноября 2018
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Снег ожидается на востоке страны.

В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН
В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 ноября, в Украине похолодает, местами ожидается снег.

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На востоке местами пройдет снег, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +11°.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура до +3°.

Прогноз на 12 ноября / УНИАН
Прогноз на 12 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов.

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Теги: #снег#погода
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