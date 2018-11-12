Прогноз погоды на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Снег ожидается на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 ноября, в Украине похолодает, местами ожидается снег.
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На востоке местами пройдет снег, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +11°.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+2°... -6°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+2°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+6°... -5°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+9°... +2°