В Украину идет "зима": синоптик рассказала, где ожидается первый снег
В Украине ожидается холодная ветреная погода.
В понедельник, 12 ноября, в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2+6 градусов.
На северо-востоке и в восточных областях около нуля. На Западе - +7+12 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
На выходных в Украине ударят морозы
"Может немного полетать небольшой снег на Востоке, покапать дождем или туманом на юго-западе. Однако в целом - без осадков", - прогнозирует она.
В Киеве, по прогнозу синоптика, будет облачно, сыро, ветрено и холодно.
Ранее Диденко прогнозировала, что с 12 ноября в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег. "Во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза", - писала она.
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