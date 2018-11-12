В Украину идет "зима": синоптик рассказала, где ожидается первый снег

07:34, 12 ноября 2018
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В Украине ожидается холодная ветреная погода.

На Востоке может выпасть снег / фото УНИАН
На Востоке может выпасть снег / фото УНИАН

В понедельник, 12 ноября, в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2+6 градусов.

На северо-востоке и в восточных областях около нуля. На Западе - +7+12 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Может немного полетать небольшой снег на Востоке, покапать дождем или туманом на юго-западе. Однако в целом - без осадков", - прогнозирует она.

В Киеве, по прогнозу синоптика, будет облачно, сыро, ветрено и холодно.

Ранее Диденко прогнозировала, что с 12 ноября в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег. "Во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза", - писала она.

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Теги: #снег#прогноз#синоптик
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