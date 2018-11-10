Синоптики предупредили киевлян о сильном тумане и низкой видимости на дорогах

21:21, 10 ноября 2018
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Завтра киевлянам советуют быть осторожными на дорогах.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

В воскресенье, 11 ноября, в Киеве ожидается густой туман, через который значительно ухудшится видимость на дорогах.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, утром 11 ноября в столице будет густой туман, а видимость составит не более 200-500 м.

Водителям рекомендуются во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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Теги: #Киев#туман#водители
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