Синоптики предупредили киевлян о сильном тумане и низкой видимости на дорогах

Завтра киевлянам советуют быть осторожными на дорогах.

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В воскресенье, 11 ноября, в Киеве ожидается густой туман, через который значительно ухудшится видимость на дорогах.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, утром 11 ноября в столице будет густой туман, а видимость составит не более 200-500 м.

Водителям рекомендуются во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.