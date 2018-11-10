В Украину идет похолодание и сильные ветры (карта)
Прогноз погоды в Украине на 11 ноября.
Погода в Украине 11 ноября будет ветреной и прохладной, как и подобает в последний месяц осени. Столбики термометра во всех областях опускаются все ниже, однако дождей синоптики не обещают.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, столбик термометра будет колебаться между 3 и 7 градусами тепла. Больше повезет жителям западных областей – там воздух прогреется до 13 градусов.
"В воскресенье – сильный ветер, стоит кутаться плотнее", – добавляет синоптик.
В Киеве в воскресенье, 11 ноября, будет туманно и прохладно. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Дождей не обещают, однако киевлян будет донимать сильный ветер.
На выходных в Украине ударят морозы
Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Погода в Украине
- Винница+10°... 0°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+11°... +1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+12°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+10°... +1°