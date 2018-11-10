В Иордании жертвами наводнений стали по меньшей мере восемь человек

14:06, 10 ноября 2018
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Также из-за наводнений в стране закрыты крупная автомагистраль, университеты и школы.

Более 3,7 тыс. туристов были эвакуированы из древнего города Петра \ Фото: УНИАН
Более 3,7 тыс. туристов были эвакуированы из древнего города Петра \ Фото: УНИАН

В Иордании в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений погибли по меньшей мере восемь человек.

Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека

Как сообщает Reuters, об этом сообщили официальные лица страны. Также вчера более 3,7 тыс. туристов были эвакуированы из древнего города Петра.

Власти объявили чрезвычайное положение в портовом городе Акаба на юге Красного моря, где во второй половине дня начались ливни. Была также закрыта крупная автомагистраль, связывающая Амман с югом страны.

Правительство объявило о закрытии университетов и школ в субботу, а мечети были открыты для размещения гражданского населения в районах, пострадавших от наводнений.

Две недели назад 21 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения во время школьной прогулки вблизи Мертвого моря.

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Теги: #наводнение#Иордания
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