В Иордании жертвами наводнений стали по меньшей мере восемь человек (видео)
Также из-за наводнений в стране закрыты крупная автомагистраль, университеты и школы.
В Иордании в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений погибли по меньшей мере восемь человек.
Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека
Как сообщает Reuters, об этом сообщили официальные лица страны. Также вчера более 3,7 тыс. туристов были эвакуированы из древнего города Петра.
Власти объявили чрезвычайное положение в портовом городе Акаба на юге Красного моря, где во второй половине дня начались ливни. Была также закрыта крупная автомагистраль, связывающая Амман с югом страны.
Правительство объявило о закрытии университетов и школ в субботу, а мечети были открыты для размещения гражданского населения в районах, пострадавших от наводнений.
Две недели назад 21 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения во время школьной прогулки вблизи Мертвого моря.
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