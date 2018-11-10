Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли пять человек

01:29, 10 ноября 2018
6
0

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Последствия лесного пожара в Калифорнии / REUTERS
Последствия лесного пожара в Калифорнии / REUTERS

Власти Калифорнии сообщили, что жертвами природных пожаров стали пять человек.

Погибшие были обнаружены в автомобилях вблизи города Парадайз, пишет Голос Америки. Город был уничтожен огнем - местные жители пытались покинуть опасную зону.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Огонь уничтожил более двух тысяч домов. Тысячам зданий угрожает эта же участь.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Калифорнии из-за лесных пожаров практически полностью был уничтожен провинциальный городок Парадайз (с английского переводится как «Рай») с населением около 27 тысяч человек.

Отмечается, что в связи с пожарами, которые начались в лесах, в Парадайсе эвакуированы тысячи человек. По данным местных СМИ, из региона всего эвакуировали около 50 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Калифорния#лесной пожар
Читайте также
Мощное землетрясение произошло в Гренландском море Мощное землетрясение произошло в Гренландском море
Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта)
Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Жителей Киева и области предупреждают о тумане Жителей Киева и области предупреждают о тумане
Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, ночью ударят морозы (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, ночью ударят морозы (видеопрогноз)
В Австралии выпал град размером с теннисный мяч (видео) В Австралии выпал град размером с теннисный мяч (видео)
В Киеве зафиксировали первые морозы В Киеве зафиксировали первые морозы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
49 %
766 мм
8.7 м/с
2 %
Лента новостей