Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли пять человек (видео)

01:29, 10 ноября 2018
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Последствия лесного пожара в Калифорнии / REUTERS
Последствия лесного пожара в Калифорнии / REUTERS

Власти Калифорнии сообщили, что жертвами природных пожаров стали пять человек.

Погибшие были обнаружены в автомобилях вблизи города Парадайз, пишет Голос Америки. Город был уничтожен огнем - местные жители пытались покинуть опасную зону.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Огонь уничтожил более двух тысяч домов. Тысячам зданий угрожает эта же участь.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Калифорнии из-за лесных пожаров практически полностью был уничтожен провинциальный городок Парадайз (с английского переводится как «Рай») с населением около 27 тысяч человек.

Отмечается, что в связи с пожарами, которые начались в лесах, в Парадайсе эвакуированы тысячи человек. По данным местных СМИ, из региона всего эвакуировали около 50 тысяч человек.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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