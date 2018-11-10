Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли пять человек (видео)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Последствия лесного пожара в Калифорнии / REUTERS

Власти Калифорнии сообщили, что жертвами природных пожаров стали пять человек.

Погибшие были обнаружены в автомобилях вблизи города Парадайз, пишет Голос Америки. Город был уничтожен огнем - местные жители пытались покинуть опасную зону.

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Огонь уничтожил более двух тысяч домов. Тысячам зданий угрожает эта же участь.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на севере штата режим чрезвычайного положения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Калифорнии из-за лесных пожаров практически полностью был уничтожен провинциальный городок Парадайз (с английского переводится как «Рай») с населением около 27 тысяч человек.

Отмечается, что в связи с пожарами, которые начались в лесах, в Парадайсе эвакуированы тысячи человек. По данным местных СМИ, из региона всего эвакуировали около 50 тысяч человек.