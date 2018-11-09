На выходных в Украине ударят морозы
В воскресенье в Украине ожидается сильный ветер.
На выходных в Украине в ночное время ожидаются морозы.
Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта)
Местами температура воздуха снизится до -4 градусов. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Осадков, как не было, так и не будет. Туманы. Ночью от 3 тепла до 4 мороза. Днем в субботу +6...+12, на западе и юге +8...+14, на северо-востоке +3...+7 градусов.
В воскресенье +3...+7, на западе и юге +7...+13 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в воскресенье в Украине ожидается сильный ветер.
В Киеве 10-11 ноября без осадков. Ночью до -3 градусов, днем в субботу около +9 градусов, в воскресенье похолодает до +7 градусов и сильный ветер.
Напомним, на следующей неделе в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница+11°... -1°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+11°... -1°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+12°... -1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+11°... 0°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий+11°... 0°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+12°... -1°