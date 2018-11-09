На выходных в Украине ударят морозы

16:18, 9 ноября 2018
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В воскресенье в Украине ожидается сильный ветер.

Ночью температура упадет до минусовых значений / tvc.ru
Ночью температура упадет до минусовых значений / tvc.ru

На выходных в Украине в ночное время ожидаются морозы.

Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта)

Местами температура воздуха снизится до -4 градусов. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Осадков, как не было, так и не будет. Туманы. Ночью от 3 тепла до 4 мороза. Днем в субботу +6...+12, на западе и юге +8...+14, на северо-востоке +3...+7 градусов.

В воскресенье +3...+7, на западе и юге +7...+13 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в воскресенье в Украине ожидается сильный ветер.

В Киеве 10-11 ноября без осадков. Ночью до -3 градусов, днем в субботу около +9 градусов, в воскресенье похолодает до +7 градусов и сильный ветер.

Напомним, на следующей неделе в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#морозы
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