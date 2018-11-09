Мощное землетрясение произошло в Гренландском море
Угроза цунами не объявлялась.
В пятницу, 9 ноября, в Гренландском море произошло землетрясение магнитудой 6,8.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км на северо-запад от поселка Олонкинбюэн на норвежском острове Ян-Майен. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.
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