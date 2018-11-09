Мощное землетрясение произошло в Гренландском море

Угроза цунами не объявлялась.

Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 9 ноября, в Гренландском море произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Читайте также В Румынии произошло землетрясение, отголоски дошли до Одесской области

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км на северо-запад от поселка Олонкинбюэн на норвежском острове Ян-Майен. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.