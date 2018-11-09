Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)
Во время пожара пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.
Из-за быстро распространяющихся лесных пожаров на севере и юге Калифорнии (США) эвакуируют людей.
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Самый большой пожар бушует на севере штата, где эвакуировали жителей целых городов, сообщает The Weather Channel.
Во время пожара пострадали двое пожарных и несколько местных жителей, в городе Парадайс уничтожено около тысячи зданий. В округе Бьютт минимум 24 тысячи пользователей остались без электроэнергии.
В то же время в округе Вентура один из пожаров уничтожил более 3,2 тысяч га леса всего за два часа.
Clark road in paradise 10:00 AM. Stay safe everyone ? #campfirepic.twitter.com/TOGElPBw0n— NICO ? (@nicohenson) 8 ноября 2018 г.
Напомним, по меньшей мере семь человек погибли в результате лесного пожара в Западно-Капской провинции (ЮАР).
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