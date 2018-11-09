Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта)
В воскресенье снегопад возможен в Сумской и Полтавской областях.
На выходных в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, но без осадков, +1°...+5°.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и солнечно (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, +5°…+11°.
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +2°...+11°. В воскресенье до +6°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье +8°...+10°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье -4°...+5°, пасмурно.
Погода в Днепре в субботу: без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+8°.
В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+13°. В воскресенье +4°...+12°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, температура до +9°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -3°...+5°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +14°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +4° …+11°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+11°... -1°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+10°... 0°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+8°... -1°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+7°... -2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+5°... -2°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+12°... 0°
- Хмельницкий+11°... 0°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+11°... 0°