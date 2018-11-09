Погода на выходные: в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег (карта)

12:00, 9 ноября 2018
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В воскресенье снегопад возможен в Сумской и Полтавской областях.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН
На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных в Украине похолодает, в воскресенье местами возможен снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, но без осадков, +1°...+5°.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно и солнечно (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, +5°…+11°.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +2°...+11°. В воскресенье до +6°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье +8°...+10°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье -4°...+5°, пасмурно.

Прогноз на 10 ноября / УНИАН
Прогноз на 10 ноября / УНИАН
Прогноз на 11 ноября / УНИАН
Прогноз на 11 ноября / УНИАН

Погода в Днепре в субботу: без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+8°.

В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+13°. В воскресенье +4°...+12°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, температура до +9°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -3°...+5°, пасмурно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +14°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +4° …+11°.

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Теги: #погода#похолодание
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