Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

10:44, 9 ноября 2018
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На следующей неделе температура воздуха опустится до 5-8 градусов мороза.

На следующей неделе погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН
На следующей неделе погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН

На следующей неделе в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег.

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Такой прогноз погоды на следующую неделю в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах... Во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза", - пишет она.

По словам Диденко, в среду, 14 ноября, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Напомним, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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Теги: #погода#мороз#похолодание
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