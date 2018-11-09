Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе температура воздуха опустится до 5-8 градусов мороза.
На следующей неделе в Украине сильно похолодает. Ожидается штормовой ветер, а в среду пройдут дожди и мокрый снег.
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Такой прогноз погоды на следующую неделю в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах... Во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза", - пишет она.
По словам Диденко, в среду, 14 ноября, местами пройдут дожди и мокрый снег.
Напомним, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
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Снег, морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
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- Днепр+8°... -1°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... 0°
- Запорожье+11°... -1°
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- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+8°... -1°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+7°... -2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+5°... -2°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+5°... -2°
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