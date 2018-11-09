Жителей Киева и области предупреждают о тумане

Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 м.

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В пятницу, 9 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В Киеве и Киевской области утром 9 ноября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на сегодня. В столице днем ожидается солнечная погода, температура воздуха днем +10°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.