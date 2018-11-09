Сегодня в Киеве без осадков, температура до +10°
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 ноября, в Киеве будет солнечно, температура до +10°.
В Киеве зафиксировали первые морозы
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... 0°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+11°... 0°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:91 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:06:45
Закат17:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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