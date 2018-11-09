Погода на сегодня: в Украине будет холодно и солнечно (карта)

08:09, 9 ноября 2018
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На юге днем до +14°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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Подробный прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +14°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН
Прогноз на 9 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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