Погода на сегодня: в Украине будет холодно и солнечно (карта)
На юге днем до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
Одевайтесь теплее: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Подробный прогноз погоды. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура до +12°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... 0°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+11°... 0°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:91 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:06:45
Закат17:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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