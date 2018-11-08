В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура до +10°

Вечером в столице до +4°.

В Киеве завтра без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 ноября, в Киеве будет солнечно, температура до +10°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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