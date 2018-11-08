В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура до +10°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 ноября, в Киеве будет солнечно, температура до +10°.
В Киеве зафиксировали первые морозы
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+9°... -2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:65 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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