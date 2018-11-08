Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, ночью ударят морозы (видеопрогноз)

16:30, 8 ноября 2018
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Местами температура опустится до -3°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

В Киеве зафиксировали первые морозы

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +14°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы
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