Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, ночью ударят морозы (видеопрогноз)
Местами температура опустится до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
В Киеве зафиксировали первые морозы
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура до +12°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 ноября
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+9°... -2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:65 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей