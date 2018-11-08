В Австралии выпал град размером с теннисный мяч (видео)

Во время града никто не пострадал.

В Австралии выпал огромный град / facebook.com/MidNorthCoastNswEmergencySituations/

В австралийских городах Кундэбунг и Ролландс-Плейнс 7 ноября выпал град диаметром до 9 см.

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Марк Уилгар из Бюро метеорологии Австралии назвал такой град "экстраординарным" и "опасным для жизни", сообщает ABC News.

Во время града никто не пострадал. Спасателям поступило всего два сообщения о повреждении здания и падении дерева. Однако в спасательной службе отметили, что количество вызовов может увеличиться в течение дня.

Напомним, вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.