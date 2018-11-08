В Австралии выпал град размером с теннисный мяч (видео)
Во время града никто не пострадал.
В австралийских городах Кундэбунг и Ролландс-Плейнс 7 ноября выпал град диаметром до 9 см.
Францию и Испанию засыпало снегом (видео)
Марк Уилгар из Бюро метеорологии Австралии назвал такой град "экстраординарным" и "опасным для жизни", сообщает ABC News.
Во время града никто не пострадал. Спасателям поступило всего два сообщения о повреждении здания и падении дерева. Однако в спасательной службе отметили, что количество вызовов может увеличиться в течение дня.
Напомним, вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:66 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей