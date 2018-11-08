В Киеве зафиксировали первые морозы

14:34, 8 ноября 2018
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Безморозный период в столице длился 222 дня.

В Киеве зафиксировали первые морозы / moldova24.net
В Киеве зафиксировали первые морозы / moldova24.net

В четверг, 8 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0° - до -1,5 º.

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В столице закончился безморозный период, который длился с 31 марта - 222 дня. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По климатической норме безморозный период в Киеве заканчивается 18 октября и его средняя продолжительность составляет 188 дней.

По данным климатологов, кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня - в 2008 и 2013 годах, что всего на один день дольше нынешнего.

Напомним, из-за влияния антициклона завтра, 9 ноября, в Украине будет без осадков, местами ожидаются туманы. Также по всей стране похолодает.

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Теги: #Киев#погода#морозы
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