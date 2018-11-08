В Киеве зафиксировали первые морозы
Безморозный период в столице длился 222 дня.
В четверг, 8 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0° - до -1,5 º.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
В столице закончился безморозный период, который длился с 31 марта - 222 дня. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По климатической норме безморозный период в Киеве заканчивается 18 октября и его средняя продолжительность составляет 188 дней.
По данным климатологов, кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня - в 2008 и 2013 годах, что всего на один день дольше нынешнего.
Напомним, из-за влияния антициклона завтра, 9 ноября, в Украине будет без осадков, местами ожидаются туманы. Также по всей стране похолодает.
Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
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- Черновцы+12°... 0°