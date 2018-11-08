Одевайтесь теплее: синоптик предупредила о похолодании в Украине
На выходных в Украине усилится ветер.
Из-за влияния антициклона завтра, 9 ноября, в Украине будет без осадков, местами ожидаются туманы. Также по всей стране похолодает.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +9°
Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезнее. Ведь температура воздуха неумолимо снижается", - говорится в сообщении.
По словам Диденко, ночью ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем +7...+12 градусов, на западе и юге +10...+14 градусов.
На выходных синоптическая ситуация существенно не изменится. Однако в воскресенье, 11 ноября усилится ветер, что даст ощущение более низкой температуры воздуха.
Напомним, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.
Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+7°... 0°