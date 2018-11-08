Одевайтесь теплее: синоптик предупредила о похолодании в Украине

13:09, 8 ноября 2018
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На выходных в Украине усилится ветер.

В Украине проддовжується похолодание / фото УНИАН
В Украине проддовжується похолодание / фото УНИАН

Из-за влияния антициклона завтра, 9 ноября, в Украине будет без осадков, местами ожидаются туманы. Также по всей стране похолодает.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +9°

Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезнее. Ведь температура воздуха неумолимо снижается", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, ночью ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем +7...+12 градусов, на западе и юге +10...+14 градусов.

На выходных синоптическая ситуация существенно не изменится. Однако в воскресенье, 11 ноября усилится ветер, что даст ощущение более низкой температуры воздуха.

Напомним, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.

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Теги: #погода#похолодание
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