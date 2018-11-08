На юге США пронеслись более 20 торнадо
Жертвой торнадо стал один человек.
24 торнадо пронеслись в шести южных штатах США всего за одну ночь. По меньшей мере один человек погиб.
На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис"
В городе Кристиан (штат Теннеси) из-за торнадо погиб 41-летний мужчина, еще двое получили травмы. Здесь торнадо повредили несколько домов, сообщает The Weather Channel.
В округе Франклин были повреждены два дома, пожарную машину, которая ехала на вызов, сбило порывом ветра.
В штате Миссисипи были повреждены линии электропередачи, на дороги повалены деревья. В Луизиане торнадо повредил два дома. Также три торнадо прнеслись в штате Алабама. Всего на юге США за одну ночь зафиксировали 24 торнадо.
Напомним, четыре человека пострадали в результате смерча, который обрушился на город Сунъюань провинции Цзилинь в Китае.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+8°... -3°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... 0°
- Кировоград+12°... -1°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+10°... -3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:66 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей