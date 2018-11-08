На юге США пронеслись более 20 торнадо

11:52, 8 ноября 2018
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Жертвой торнадо стал один человек.

В США пронеслись 24 торнадо / twitter.com/NC5_MTorres
В США пронеслись 24 торнадо / twitter.com/NC5_MTorres

24 торнадо пронеслись в шести южных штатах США всего за одну ночь. По меньшей мере один человек погиб.

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В городе Кристиан (штат Теннеси) из-за торнадо погиб 41-летний мужчина, еще двое получили травмы. Здесь торнадо повредили несколько домов, сообщает The Weather Channel

В округе Франклин были повреждены два дома, пожарную машину, которая ехала на вызов, сбило порывом ветра. 

В штате Миссисипи были повреждены линии электропередачи, на дороги повалены деревья. В Луизиане торнадо повредил два дома. Также три торнадо прнеслись в штате Алабама. Всего на юге США за одну ночь зафиксировали 24 торнадо.

Напомним, четыре человека пострадали в результате смерча, который обрушился на город Сунъюань провинции Цзилинь в Китае.

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Теги: #США#торнадо
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