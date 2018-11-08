Тропический циклон "Альсид" прошел острова Агалега в Индийском океане

10:42, 8 ноября 2018
9
0

На островах эвакуировали почти 80 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический циклон "Альсид" прошел в 10 км к северо-западу от островов Агалега (автономные Внешние острова Маврикия).

На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис"

Местами порывы ветра достигали 120 км/ч. На островах в безопасные места были эвакуированы 78 человек, сообщает Stormnews со ссылкой на Le Mauricien.

Сейчас "Альсид" находится в 100 км к западу от островов и удаляется от них в юго-западном направлении со скоростью 18 км/ч.

Напомним, 5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шторм
Читайте также
Тропический циклон "Альсид" прошел острова Агалега в Индийском океане Тропический циклон "Альсид" прошел острова Агалега в Индийском океане
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +9° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +9°
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео) В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео)
На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис" На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис"
Синоптики предупреждают о тумане в Украине Синоптики предупреждают о тумане в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
70 %
758 мм
3.8 м/с
1 %
Лента новостей