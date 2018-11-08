Тропический циклон "Альсид" прошел острова Агалега в Индийском океане
На островах эвакуировали почти 80 человек.
Тропический циклон "Альсид" прошел в 10 км к северо-западу от островов Агалега (автономные Внешние острова Маврикия).
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Местами порывы ветра достигали 120 км/ч. На островах в безопасные места были эвакуированы 78 человек, сообщает Stormnews со ссылкой на Le Mauricien.
Сейчас "Альсид" находится в 100 км к западу от островов и удаляется от них в юго-западном направлении со скоростью 18 км/ч.
Напомним, 5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.
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