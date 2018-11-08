На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0

09:34, 8 ноября 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Тайдун.

На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 7 ноября, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 141 км на восток от города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в китайской провинции Сычуань 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Некоторые сельские дома получили легкие повреждения, в части уездов пострадали линии связи.

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Теги: #землетрясение#Тайвань
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