На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Тайдун.
В среду, 7 ноября, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 141 км на восток от города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в китайской провинции Сычуань 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Некоторые сельские дома получили легкие повреждения, в части уездов пострадали линии связи.
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