Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +9°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.
На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 16:24.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -3°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+9°... -2°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+9°... -1°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+9°... -2°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+12°... +1°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:69 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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