Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

По всей стране ожидается солнечная погода.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.

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Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +13°.

На западе Украины ясно, без осадков. Температура до +12°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +9°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 ноября — Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой. Если Дмитрий со снегом, то и Коляда будет заснеженная, а весна поздняя.

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