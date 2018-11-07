Завтра в Киеве без осадков, температура до +9°
В столице завтра будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.
На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 16:24.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+11°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+9°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+9 °
Влажность:68 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:11 км
Фаза луны:
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