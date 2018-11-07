Завтра в Киеве без осадков, температура до +9°

В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 16:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.

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