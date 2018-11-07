Погода на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 7 ноября 2018
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По всей стране будет солнечно.

Завтра в Украине без осадков / the-city.kiev
Завтра в Украине без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 ноября, по всей Украине будет солнечно, в большинстве ообластей сохранится холодная погода.

На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +13°. 

На западе Украины ясно, без осадков. Температура до +12°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +9°. В центре без осадков, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 8 ноября — Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой. Если Дмитрий со снегом, то и Коляда будет заснеженная, а весна поздняя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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