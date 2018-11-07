В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

15:28, 7 ноября 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался на острове Западный Сулавеси.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 7 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 2 км на северо-восток от города Мамаса на острове Западный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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