Эпицентр подземных толчков располагался на острове Западный Сулавеси.

Иллюстрация / REUTERS

В среду, 7 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Читайте также В Китае произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 2 км на северо-восток от города Мамаса на острове Западный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.