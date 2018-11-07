В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Эпицентр подземных толчков располагался на острове Западный Сулавеси.
В среду, 7 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 2 км на северо-восток от города Мамаса на острове Западный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.
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