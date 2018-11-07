На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр

Ночью ожидаются морозы.

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В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, а на выходных ожидается похолодание.

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Такой прогноз погоды сделали в Украинском гидрометцентре.

Так, 8-9 ноября, по всей Украине ожидается солнечная погода. В четверг днем температура воздуха будет в пределах +8...+14 градусов, в пятницу +7...+14 градусов.

В субботу, 10 ноября, на востоке и севере похолодает, температура снизится до +5...+9 градусов. 11 ноября холодная погода охватит также центральные и южные регионы, ночью местами температура опустится до -4 градусов.

Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 7 октября. По всей Украине будет прохладно, без осадков.