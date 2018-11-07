На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр
Ночью ожидаются морозы.
В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, а на выходных ожидается похолодание.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Такой прогноз погоды сделали в Украинском гидрометцентре.
Так, 8-9 ноября, по всей Украине ожидается солнечная погода. В четверг днем температура воздуха будет в пределах +8...+14 градусов, в пятницу +7...+14 градусов.
В субботу, 10 ноября, на востоке и севере похолодает, температура снизится до +5...+9 градусов. 11 ноября холодная погода охватит также центральные и южные регионы, ночью местами температура опустится до -4 градусов.
Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 7 октября. По всей Украине будет прохладно, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+9 °
Влажность:69 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:11 км
Фаза луны:
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