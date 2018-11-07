На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр

14:37, 7 ноября 2018
114
0

Ночью ожидаются морозы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, а на выходных ожидается похолодание.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Такой прогноз погоды сделали в Украинском гидрометцентре.

Так, 8-9 ноября, по всей Украине ожидается солнечная погода. В четверг днем температура воздуха будет в пределах +8...+14 градусов, в пятницу +7...+14 градусов.

В субботу, 10 ноября, на востоке и севере похолодает, температура снизится до +5...+9 градусов. 11 ноября холодная погода охватит также центральные и южные регионы, ночью местами температура опустится до -4 градусов.

Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 7 октября. По всей Украине будет прохладно, без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр На выходных в Украине похолодает - Укргидрометцентр
В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео) В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео)
Синоптики предупреждают о тумане в Украине Синоптики предупреждают о тумане в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)
На севере Индии спасают попавших в снежный плен людей (фото, видео) На севере Индии спасают попавших в снежный плен людей (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
69 %
752 мм
3.7 м/с
1 %
Лента новостей