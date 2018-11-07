Синоптики дали прогноз погоды до конца ноября: когда в Украине ударят морозы и выпадет снег

Согласно прогнозу синоптиков на ноябрь 2018, в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.

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Первые ночные заморозки в Украине ожидаются в субботу, 10 ноября.

Похолодание, когда температура воздуха в Украине будет опускаться до минус 1−3 градусов, а днем — колебаться у отметки 0−3 градусов тепла, продлится всего три-четыре дня, после чего (с 20 ноября) опять потеплеет до 2−5 градусов. Такой прогноз дал "Фактам" народный синоптик Леонид Горбань.

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"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5—11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление. Так что весь последний месяц осени в Украине будут температурные "качели", — констатирует Горбань.

14−16 ноября и 26−29 ноября возможны дождь и мокрый снег.

Похожий прогноз на конец осени — начало зимы озвучил еще один народный синоптик — Владимир Деркач. По его словам, в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.

"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", — утверждает он.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в ноябре 2018 года температура воздуха в Украине будет близкой к средним показателям этого месяца.