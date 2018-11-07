Синоптики дали прогноз погоды до конца ноября: когда в Украине ударят морозы и выпадет снег
Согласно прогнозу синоптиков на ноябрь 2018, в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.
Первые ночные заморозки в Украине ожидаются в субботу, 10 ноября.
Похолодание, когда температура воздуха в Украине будет опускаться до минус 1−3 градусов, а днем — колебаться у отметки 0−3 градусов тепла, продлится всего три-четыре дня, после чего (с 20 ноября) опять потеплеет до 2−5 градусов. Такой прогноз дал "Фактам" народный синоптик Леонид Горбань.
Туманы и морозы: синоптик рассказала о погоде на завтра
"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5—11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление. Так что весь последний месяц осени в Украине будут температурные "качели", — констатирует Горбань.
14−16 ноября и 26−29 ноября возможны дождь и мокрый снег.
Похожий прогноз на конец осени — начало зимы озвучил еще один народный синоптик — Владимир Деркач. По его словам, в ближайшее время стоит ожидать похолодания с дождями и порывами ветра.
"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", — утверждает он.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в ноябре 2018 года температура воздуха в Украине будет близкой к средним показателям этого месяца.
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°