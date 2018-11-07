Сильный ливень превратил улицы Мельбурна в реки (видео)

12:57, 7 ноября 2018
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Тысячи людей остались без электроэнергии.

Мельбурн пострадал от наводнения / twitter.com/newscomauHQ, Nicki Connolly
Мельбурн пострадал от наводнения / twitter.com/newscomauHQ, Nicki Connolly

В австралийском Мельбурне всего за три часа 6 ноября выпала половина месячной нормы осадков.

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В результате были затоплены улицы, тысячи людей остались без электроэнергии. Сильное наводнение привело к проблемам с железнодорожным и авиасообщением, сообщает 9News.

За сутки спасатели получили более 400 обращений за помощью, связанных с затоплением.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений и схода оползней в Индонезии.

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Теги: #наводнение#Австралия
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