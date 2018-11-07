Сильный ливень превратил улицы Мельбурна в реки (видео)
Тысячи людей остались без электроэнергии.
В австралийском Мельбурне всего за три часа 6 ноября выпала половина месячной нормы осадков.
На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения
В результате были затоплены улицы, тысячи людей остались без электроэнергии. Сильное наводнение привело к проблемам с железнодорожным и авиасообщением, сообщает 9News.
За сутки спасатели получили более 400 обращений за помощью, связанных с затоплением.
Have never heard water lapping against a cab before ? #melbournecuppic.twitter.com/MzLbBsSJsP— Lexie Jeuniewic (@LexieGJeuniewic) 6 ноября 2018 г.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений и схода оползней в Индонезии.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 6 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:69 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей