Сильный ливень превратил улицы Мельбурна в реки (видео)

Тысячи людей остались без электроэнергии.

В результате были затоплены улицы, тысячи людей остались без электроэнергии. Сильное наводнение привело к проблемам с железнодорожным и авиасообщением, сообщает 9News.

За сутки спасатели получили более 400 обращений за помощью, связанных с затоплением.

