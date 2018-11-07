В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео)

11:47, 7 ноября 2018
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Наводнение затопило около 1400 домов.

Индонезия пострадала от наводнения / twitter.com/Sutopo_PN
Индонезия пострадала от наводнения / twitter.com/Sutopo_PN

По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений и схода оползней в Индонезии.

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Два человека стали жертвами наводнения в провинции Западная Суматра, сообщает Floodlist со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Наводнение затопило около 1400 домов, три здания были полностью разрушены, два моста серьезно повреждены.

Сильный дождь привел к наводнениям и оползням в провинции Западная Ява. Здесь погибли два человека, около 50 семей пострадали.

Напомним, в результате наводнения, вызванного ливнями, на итальянском острове Сицилия погибли 12 человек, некоторые пропали без вести.

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Теги: #Индонезия#наводнение
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