В результате наводнений в Индонезии погибли четыре человека (видео)

Наводнение затопило около 1400 домов.

Индонезия пострадала от наводнения / twitter.com/Sutopo_PN

По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений и схода оползней в Индонезии.

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Два человека стали жертвами наводнения в провинции Западная Суматра, сообщает Floodlist со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Наводнение затопило около 1400 домов, три здания были полностью разрушены, два моста серьезно повреждены.

Сильный дождь привел к наводнениям и оползням в провинции Западная Ява. Здесь погибли два человека, около 50 семей пострадали.

Dampak banjir bandang di Kota Padang pada 2/11/2018, 14.00 WIB:

- 7 kecamatan terdampak banjir.

- 2 orang meninggal dunia.

- 600 rumah terendam banjir setinggi 30-150 cm.

- 1 jembatan hanyut.

- 2 jembatan putus.

- 1 rumah hanyut.

Penanganan dan pendataan masih dilakukam BPBD. pic.twitter.com/OylAMiOrYE — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2 ноября 2018 г.

Напомним, в результате наводнения, вызванного ливнями, на итальянском острове Сицилия погибли 12 человек, некоторые пропали без вести.