На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис"
"Беатрис" вызовет порывы ветра более 100 км/ч и проливные дожди.
К берегам Испании и Франции приближается шторм "Беатрис".
Два человека погибли в результате шторма на юге США (фото, видео)
На севере и северо-западе Испании и на юго-западе Франции уже объявили предупреждения, сообщает Stormnews со ссылкой на Météo-France.
Ожидается, что "Беатрис" вызовет порывы ветра более 100 км/ч и проливные дожди. Шторм также окажет влияние на Ирландию, Северную Ирландию, Уэльс и юго-запад Англии, однако здесь метеорологи не стали присваивать ему имя, так как он не дотягивает до параметров называемых штормов.
Напомним, 5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+11°... +2°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+9°... -1°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 6 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:69 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей