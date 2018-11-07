На Францию и Испанию надвигается шторм "Беатрис"

"Беатрис" вызовет порывы ветра более 100 км/ч и проливные дожди.

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К берегам Испании и Франции приближается шторм "Беатрис".

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На севере и северо-западе Испании и на юго-западе Франции уже объявили предупреждения, сообщает Stormnews со ссылкой на Météo-France.

Ожидается, что "Беатрис" вызовет порывы ветра более 100 км/ч и проливные дожди. Шторм также окажет влияние на Ирландию, Северную Ирландию, Уэльс и юго-запад Англии, однако здесь метеорологи не стали присваивать ему имя, так как он не дотягивает до параметров называемых штормов.

Напомним, 5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.