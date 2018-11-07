Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Видимость снизится до 200-500 м.

В Украине ожидается туман / фото УНИАН

В среду, 7 ноября, почти по всей Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 7 ноября в Украине, кроме южной части туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Во время управления автомобилем в тумане рекомендуют снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.