Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Видимость снизится до 200-500 м.
В среду, 7 ноября, почти по всей Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром 7 ноября в Украине, кроме южной части туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Во время управления автомобилем в тумане рекомендуют снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Напомним, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.
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