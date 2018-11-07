В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

08:30, 7 ноября 2018
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Вечером в столице до +5°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 ноября, в Киеве без осадков, температура до +9°.

В сети появились фото утреннего тумана в Киеве

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:56, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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