В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°

Вечером в столице до +5°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 ноября, в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:56, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.

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