В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +9°
Вечером в столице до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 ноября, в Киеве без осадков, температура до +9°.
В сети появились фото утреннего тумана в Киеве
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:56, а зайдет в 16:26.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.
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- Винница+9°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+9°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 7 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:68 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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