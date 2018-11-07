Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

08:08, 7 ноября 2018
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На западе до +13°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.

В сети появились фото утреннего тумана в Киеве

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +12°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях ясно, без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +11°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН
Прогноз на 7 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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