Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
На западе до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.
В сети появились фото утреннего тумана в Киеве
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура до +13°.
В северных областях ясно, без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+11°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+9°... -3°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 7 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:68 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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