Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

На западе до +13°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях ясно, без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +11°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

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